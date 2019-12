Abelardo a du pain sur la planche

L’Espanyol de Barcelone a un nouveau coach. Quelques jours après s’être séparé de Pablo Machin, le club catalan a intronisé Abelardo à sa barre technique., puisque David Gallego était également en place du côté de Cornellà-El Prat jusqu’au mois d’octobre dernier. « Abelardo Fernandez est parvenu à un accord pour être l'entraîneur de l'équipe première du RCD Espanyol de Barcelone jusqu'à la fin de la saison », révélait un communiqué ce vendredi.Abelardo a la lourde tâche de relancer une équipe en plein doute et qui occupe actuellement la dernière place au classement du championnat espagnol (à 5 points du premier non reléguable). Âgé de 49 ans, l’ex-international espagnol (54 capes) pourra se servir de ses expériences au Sporting Gijon et au Deportivo Alaves pour essayer de sauver le club.À noter qu’outre la Liga, l’Espanyol est aussi engagé en Ligue Europa. En février prochain, les Perricos se mesureront à Wolverhampton.