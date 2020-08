Le club de Malaga subit d'immenses turbulences depuis le mois de juillet dernier. L'équipe andalouse était dans le viseur du Tribunal supérieur de justice en Espagne et un administrateur judiciaire a même été appointé à sa tête, tandis que la présidence de son propriétaire Abdullah bin Nasser bin Abdullah Al Ahmed Al Thani a été révoquée. Les médias espagnols craignaient le pire et le pire est arrivé ce lundi. « Aujourd'hui, la direction du Málaga Club de Fútbol, S.A.D a fait part aux footballeurs professionnels de son intention d'engager une procédure de licenciement collectif », a ainsi informé l'ancien demi-finaliste de Ligue des Champions via Twitter.

Malaga a touché le fond



La descente aux enfers avait débuté quand Malaga avait été sanctionné par l'UEFA d'une exclusion des coupes d'Europe pour lesquelles il se qualifierait au cours des saisons 2013-14 à 2016-17 en raison de ses problèmes pécuniaires et du non-respect du fair-play financier. Les joueurs poussés vers la sortie en priorité sont Munir, Cifu, Juankar, Luis Hernández, Lombán, Diego González, Rolón, Boulahroud, Juanpi, Adrián, Pacheco et Renato Santos, selon Marca. Au programme, fortes baisses salariales ou licenciements. Avis aux clubs français à l'affût de bonnes affaires...