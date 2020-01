Ernesto Valverde (Barça) veut garder ses joueurs cet hiver

Lors de son point presse avant la première sortie du Barça en 2020 prévue en Liga face l'Espanyol ce samedi, Ernesto Valverde a été sondé sur le mercato. Et le coach espagnol ne veut pas voir d'autres départs dans son effectif après celui de Carles Alena, prêté au Betis Séville. Pourtant, Arturo Vidal avait souvent brandi la menace d'un départ ces derniers mois et avait même attaqué son club pour une histoire de primes impayées. Pour autant, la tendance est au statu quo. « Maintenant, nous avons un joueur en moins au milieu de terrain.Nous avons des joueurs à disposition et également ceux de l’équipe B, comme Rigui Puig et d’autres », a indiqué l'entraîneur catalan.