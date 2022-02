Erling Haaland pas tenté par le PSG ?

S’ils avaient pour idée de remplacer Kylian Mbappé par Erling Haaland l’été prochain, les responsables du PSG vont devoir réfléchir à un autre plan. L’avant-centre norvégien est peu emballé par l’idée de rallier la capitale française, et ce quelles que soient les conditions financières qui pourraient lui être soumises.

Haaland regarde uniquement vers l’Espagne

L’avant-centre de Dortmund n’a d’yeux que pour le championnat espagnol. Et sa préférence va clairement au Real Madrid. C’est ce qu’a révélé Alexis Ménuge, spécialiste du football allemand pour le quotidien L’Équipe. « On sait que le PSG voudrait bien l’avoir, mais Haaland n’est pas très chaud pour aller à Paris. Le PSG pourrait mettre le paquet, mais lui veut aller au Real. C’est l’Espagne ou rien d’autre », a-t-il déclaré sur RTL.

Haaland est attiré par les Merengue, mais ces derniers ont une autre priorité pour leur attaque, à savoir Mbappé. « Est-ce que le Real peut se permettre avec ses finances de prendre et Mbappé et Haaland, ça parait compliqué », a ajouté Ménuge, tout en rappelant que la clause de départ du Scandinave se situe « entre 75 et 85 M€ et elle va prendre effet à partir de l’été prochain ».