Eriksen à l’Inter, la fin est proche

Six mois après son accident cardiaque en pleine rencontre de l'Euro 2021 entre le Danemark et la Finlande, Christian Eriksen va bien. Pour autant, le joueur de l'Inter Milan n'a plus le droit de jouer avec son club puisque le défibrillateur intégré dont il est désormais équipé n'est pas autorisé dans le championnat italien. La résiliation de son contrat avec le club nerazzurro est proche. D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen et la direction de l'Inter auraient trouvé un terrain d'entente pour mettre fin au contrat qui les liait originellement jusqu'en juin 2024. Et cette résiliation pourrait même intervenir avant même la fin 2021. Les deux parties se quittent en bons termes d'après le média.

Et ensuite ?

Plus de Serie A pour Eriksen, mais pas forcément de fin de carrière pour le joueur de vingt-neuf ans qui s'entraîne pour l'heure avec le club danois d'Odense. L'éventualité de voir le milieu international poursuivre sa carrière dans son pays natal n'est pas à exclure.