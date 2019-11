Eric Abidal (FC Barcelone) veut boucler la prolongation de Lionel Messi

Lié jusqu’en juin 2021 avec le FC Barcelone, l’attaquant international argentin Lionel Messi (32 ans) est-il en passe de rempiler ? Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, Eric Abidal, le directeur technique des Blaugrana, a évoqué l’avenir du natif de Rosario. « Nous parlons déjà, mais je ne sais pas si nous aurons bientôt des nouvelles, a indiqué le dirigeant catalan. La décision dépendra du joueur et de son entourage. Au nom du club, j'espère que ça se bouclera le plus vite possible. Nous saurons au moment venu, mais je suis positif. » Durant cette intervention, l’ex-défenseur de l’équipe de France est aussi revenu sur la recherche d’un remplaçant pour Luis Suarez. « Je suis transparent avec les joueurs. Luis peut vous le confirmer, car, dès l'année dernière, je lui ai déjà dit que nous allions chercher un renfort offensif. Il l'a accepté parce qu'il veut que l'équipe soit la plus forte possible. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de priorité à donner. Lautaro Martinez de l’Inter Milan ? C'est un joueur complet, qui a atteint un très bon niveau. Nous le connaissons, mais il y a d'autres joueurs qui ont aussi beaucoup de qualité. » A en croire nos confrères du 10 Sport, le Barça observerait notamment Pierre-Emerick Aubameyang (30 ans, Arsenal).