Entre MU et Cristiano Ronaldo, c’est le statu quo

Bien malin celui qui pourra prédire le dénouement du feuilleton Cristiano Ronaldo à Manchester United. Le joueur et son club ne sont pas sur la même longueur d’onde et la réunion, organisée ce mardi et qui était censée rapprocher les deux parties, n’a abouti à rien.

Ferguson a tenté de changer d’avis Ronaldo

A en croire une information du Telegraph, Ronaldo et son club ne bougent pas d’un iota dans leurs positions respectives. Même s’il n’a aucune offre extérieure, à l’exception de celle de l’Atlético qui n’est pas intéressante financièrement, le Portugais veut toujours quitter les Red Devils. Quant à ses dirigeants, ils sont déterminés à le conserver.

Erik Ten Hag, le nouveau coach de l’équipe, a même clairement signifié au quintuple Ballon d’Or qu’il comptait sur lui pour la campagne à venir. Pour convaincre la star, le coach néerlandais a reçu l’appui de Sir Alex Ferguson. Malgré la présence de sa figure tutélaire, CR7 est resté inflexible.

Ronaldo et ses employeurs ne parviennent donc pas à s’entendre. Mais, il va bien falloir qu’ils trouvent une solution. Et rapidement même. C’est la raison pour laquelle une nouvelle réunion devrait avoir lieu très prochainement. La saga de l’été n’en est donc pas encore à son dernier épisode.