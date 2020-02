Enrique Cerezo (président de l’Atlético) : « Cavani ? On n’est pas là pour se faire voler »

Edinson Cavani était présent sur le terrain ce samedi à l’occasion du match entre le PSG et Montpellier. L’attaquant uruguayen va aller au bout de son contrat, alors qu’il aurait pu rejoindre l’Atlético Madrid durant le mercato d’hiver. Les négociations avec les responsables espagnols n’ont pas abouti et l’hypothèse selon laquelle l’échec du transfert est dû uniquement à un désaccord concernant le montant des commissions pour l’agent vient d’être confirmée.

L'agent de Cavani trop gourmand ?

Au micro de Movistar Futbol, Enrique Cerezo, l’homme fort des Matelassiers, est revenu sur ces pourparlers non concluants, rejetant complètement la faute sur le représentant du joueur. « Je pense que c'est très désolant la situation que certains joueurs connaissent avec leurs proches et leurs représentants. C'est même scandaleux. Nous ne sommes pas ici pour être volés ou faire quelque chose d'étrange », a-t-il déploré. Alors que le PSG a accepté de céder son buteur pour 15M€, il se murmure que le représentant d’El Matador a demandé 18M€ supplémentaires pour lui-même afin de finaliser le deal.