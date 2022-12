Endrick, finalement vers le Real Madrid ?

Cette fois, il semblerait que c'est la bonne ! Après plusieurs semaines, voire des mois, de négociations et de rumeurs à travers toute l'Europe, la conclusion du dossier Endrick est sur le point d'être marquée. En effet, selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le phénomène de 16 ans aurait choisi le Real Madrid. Le journaliste italien, toujours très fiable en matière de mercato, y est allé de son fameux "Here We Go !" pour annoncer la nouvelle.

C'est donc le Real Madrid qui a convaincu le joueur. Un véritable exploit pour la Maison Blanche, qui avait affaire à une concurrence féroce sur le dossier puisque Chelsea, le Paris-Saint-Germain et le FC Barcelone notamment étaient intéressés. Selon le média brésilien UOL Esporte, Florentino Perez aurait accepté de payer les 70 millions souhaités par Palmeiras, tandis que les autres clubs cherchaient à réduire ce prix.

Comme Vinicius Jr et Rodrygo, le Real Madrid mise une nouvelle fois sur un très jeune talent venu du Brésil. Pour rappel, Endrick devra attendre d'avoir 18 ans soit 2024 avant de rejoindre l'Espagne.