Encore un transfert pour Morata ?

Ce ne serait pas l'été si Alvaro Morata n'était pas en mouvement. L'international espagnol et numéro neuf préféré du sélectionneur espagnol Luis Enrique n'est pas resté dans une équipe pendant une période de plus de deux saisons consécutives depuis son départ du Real Madrid en 2014. Bien que cet été, il semble que ce pourrait être un retour dans son ancienne équipe de l'Atletico Madrid, après un prêt de deux ans à la Juventus. La Vieille Dame dispose d'une option d'achat de 35 millions d'euros selon Marca, mais ne l'exercera pas.

Les Colchoneros veulent se renforcer en attaque

La Juventus est toujours intéressée à le garder à Turin et essaie de négocier le prix à la baisse, mais l'Atletico Madrid ne le laissera pas partir pour une petite somme, selon Diario AS. Les Rojiblancos ont déjà rejeté une offre de 15 millions d'euros pour lui et sont prêts à jouer dur. Même si l'Atleti serait heureux d'empocher l'argent d'une vente et de poursuivre un autre attaquant, les Colchoneros sont parfaitement satisfaits d'entamer la saison avec lui en tête. En effet, Morata serait entouré d'Angel Correa, Antoine Griezmann, Joao Felix et Matheus Cunha.