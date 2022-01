Encore un camouflet pour Newcastle

Englué dans les profondeurs du classement de Premier League, Newcastle craint de plus en plus pour son futur dans l'élite du football anglais. Racheté en octobre dernier par un Fonds d'investissement saoudien, le club espérait profiter de l'actuelle fenêtre de mercato hivernal pour se renforcer, mais force est de constater que c'est pour l'heure un petit échec. Hormis le défenseur Kieran Trippier et l'attaquant Chris Wood, les Magpies ne parviennent pas à séduire malgré leurs millions. Dernier revers en date, celui lié à Jesse Lingard.

Pratiquement pas utilisé du côté de Manchester United, l'international anglais semblait proche de changer de tunique en rejoignant les Toons, mais d'après Sky Sports, les négociations ont été brutalement rompues entre Newcastle et Manchester United. Pourtant, le potentiel acquéreur avait indiqué qu'il était prêt à prendre en charge l'intégralité du salaire et avait même mentionné une indemnité qu'il aurait réglée à United. En vain selon le média anglais.

Lingard veut partir

De son côté Jesse Lingard reste déterminé à quitter Manchester United au plus vite pour retrouver un temps de jeu que lui avait un temps promis Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur depuis débarqué et remplacé par un Ralf Rangnick qui ne semble pas enclin à tenir la parole de son prédécesseur. Lingard ayant une participation au Mondial 2022 dans le viseur, une solution devra être trouvée.