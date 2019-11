Suite à la victoire de l'Allemagne contre l'Irlande du Nord (6-1), le milieu de terrain de 25 ans Emre Can a admis qu'il réfléchissait à son futur en Italie, lui qui n'a connu qu'une seule titularisation à la Juve depuis le début de la saison et qui espère briguer un strapontin dans la sélection allemande pour l'Euro 2020. Can, s'il est suivi par le Barça et le Bayern sans oublier un intérêt du PSG, n'a pour l'instant reçu qu'une proposition concrète de la part du Betis Séville. Un prix fixé à 30 millions d'euros pour Emre Can ?

« Je suis toujours un joueur de la Juventus. En hiver, je vais devoir réfléchir à ce qui a le plus de sens pour moi, mais je me vois toujours à Turin. La situation doit certainement changer. Je ne suis pas satisfait, mais je continue à donner 100 % à l’entraînement. J’essaye de changer ma situation. Aucun joueur n’est visiblement heureux s’il ne joue pas », a indiqué l'ancien joueur de Liverpool à La Gazzetta dello Sport, lui qui a dû se contenter de 4 petites apparitions toutes compétitions confondues en tout depuis l'entame de la campagne. Emre Can, évalué à 30 millions d'euros par les médias italiens, pourrait constituer une excellente affaire pour le PSG, pour ce mois de janvier. Affaire à suivre...