Emery évoque l’arrivée de Messi à Paris

Juste après le revers encaissé par Villarreal face à Chelsea lors de la Supercoupe d'Europe mercredi, l'entraîneur du Sous-Marin Jaune Unai Emery a été convié à parler de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Et pour le tacticien espagnol, le PSG avait besoin de l'arrivée d'un joueur d'un tel calibre.

"Difficile de faire plus"

"Difficile de faire plus. L'arrivée de Messi vient compléter une équipe pléthorique, comme c'est plus ou moins le cas depuis l'arrivée du Qatar au PSG. J'y ai exercé deux ans et j'ai toujours été reconnaissant envers le président et tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Mais maintenant, avec le recrutement de Messi, ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable", a glissé Unai Emery pour RMC Sport.