Patrice Carteron repart pour un tour au Zamalek, qui a annoncé samedi sa prolongation. « Patrice Carteron reste avec nous pour une saison supplémentaire », a simplement indiqué le club égyptien sur son compte Twitter. Nommé coach des Chevaliers Blancs début décembre 2019, le technicien français a convaincu la formation cairote, à la tête de laquelle il a remporté deux trophées en février dernier avant l'arrêt des compétitions un mois plus tard en raison de la pandémie de coronavirus : la Supercoupe de la CAF contre l'Espérance de Tunis et la Coupe d'Égypte contre Al-Ahly. L'ancien coach de Dijon, du Mali, du TP Mazembe, d'Al-Ahly et du Raja Casablanca est désormais lié au Zamalek jusqu'en 2021.