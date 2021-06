Programmé en dehors des dates FIFA et en plein début de saison, le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo tourne au casse-tête pour bon nombre de sélections qualifiées. L'Égypte n'y échappe pas : les Pharaons ne sont pas sûrs de pouvoir compter sur Mohamed Salah, sollicité au titre des plus de 23 ans. Le président de la Fédération égyptienne, Ahmed Megahed, a confirmé mercredi au média ON Time Sports que l'employeur de l'attaquant, Liverpool, avait opposé son refus. Le dirigeant ne désespère toutefois pas de le convaincre. « Salah voulait jouer. Il nous a dit qu'il essaierait. Le problème sera réglé d'ici deux ou trois jours », a indiqué Megahed.



Auteur de 31 buts sous les couleurs de Liverpool la saison passée, Salah a déjà participé aux JO en 2012, à Londres. À Tokyo, son pays évoluera dans un groupe relevé, avec l'Argentine et l'Espagne, deux anciens champions olympiques, ainsi que l'Australie.