Egypte : Le sélectionneur menacé, Queiroz sondé, Beaumelle cité

Plus rien ne va pour l'Egypte depuis la finale de la CAN, perdue face au Sénégal. Battus une nouvelle fois par les Lions de la Teranga en barrages du Mondial 2022, les Pharaons ont eu beau changer de sélectionneur en remplaçant Carlos Queiroz par Ehab Galal, aucune prémisse d'un nouveau cycle conquérant ne se fait sentir. Pire, les vice-champions d'Afrique ont été surclassés par l'Ethiopie (2-0) en éliminatoires de la CAN 2023 puis par la Corée du Sud (4-1) en amical. Et ce n'est pas la très poussive et étriquée victoire sur la Guinée (1-0) qui changera quoi que ce soit à l'impression de marasme qui se dégage de l'équipe.

Galal sur un siège éjectable

Nommé pour redonner un allant offensif aux coéquipiers de Mohamed Salah, Ehab Galal, jusqu'alors sur le banc de Pyramids, se voit déjà remis en cause. Des voix s'élèvent au sein de la Fédération égyptienne de football (EFA) pour réclamer le retour d'un technicien étranger à poigne sur le banc national. Et qui d'autre que Carlos Queiroz pour incarner ? Libre depuis son départ, le technicien portugais de 69 ans ne serait pas insensible à cette drague. Il n'est toutefois pas le seul à être évoqué en haut lieu, puisque le nom de Patrice Beaumelle s'est également mis à circuler dans ce dossier. Affaire à suivre.