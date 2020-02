Edinson Cavani (PSG) dans le groupe contre le MHSC

Après une saga qui aura tenu en haleine les fans du PSG et les supporters de différents clubs convoitant El Matador pendant plusieurs semaines, Edinson Cavani est finalement resté à Paris au terme du mercato hivernal. Le buteur uruguayen restera donc jusqu'à la fin de saison et la fin de son contrat au PSG. Ses dernières minutes avec Paris remontent au 12 janvier dernier contre l'AS Monaco (3-3). À noter que Thomas Tuchel doit se passer des services de Thiago Silva, Marquinhos, Juan Bernat et Colin Dagba, blessés pour cette rencontre face à Montpellier. Neymar et Kylian Mbappé seront là en revanche selon L'Equipe.