Edinson Cavani (PSG), cette fois, c'est Chelsea qui s'en mêle

Alors que le père d'Edinson Cavani avait lancé un appel dans la presse espagnole pour que son fils puisse aller rejoindre l'Atlético Madrid cet hiver, un nouvel acteur a rejoint la bataille. Ainsi, selon le journal anglais The Times, le club de Chelsea aurait fait une offre pour le Matador. Une offre qui ne semble pas convenir aux attentes des dirigeants franciliens.

Un prêt payant dix millions d'euros

Les Blues voudraient prendre l'international uruguayen sous forme de prêt pour les six derniers mois de son bail parisien en prenant en charge l’intégralité de ses émoluments tout en versant à Paris une indemnité environnant les 10 millions d’euros. Le joueur est, de son côté, décidé à partir et espère plutôt s'engager à l’Atlético de Madrid d'après RMC.