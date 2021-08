Dzeko est arrivé à l’Inter

L’Inter Milan n’a plus à se soucier pour le remplaçant de Romelu Lukaku. Après avoir exploré les pistes menant à Duvan Zapata et à Anthony Martial, les Nerazzurri ont choisi de miser sur Edin Dzeko. L’une de leurs vieilles cibles. Selon Goal Italie, le chevronné attaquant bosnien (35 ans) se trouve déjà en Lombardie pour parapher son contrat avec les champions d’Italie en titre. L’officialisation est prévue pour jeudi.

L’Inter fait des économies

Pour arracher Dzeko à l’AS Rome, et alors que Lukaku devrait leur apporter 130M€, les dirigeants intéristes ont eu un débourser 2M€. Un montant très intéressant, car même si le Bosnien n’avait plus qu’un an de contrat à l’Olimpico il demeure une référence à son poste. Rien que dans le championnat italien, qu’il a rejoint en 2016, il totalise 119 buts. Simone Inzaghi, le nouveau coach nerazzurro, doit se féliciter d’avoir une recrue de ce type à sa disposition.