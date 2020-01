🖊🇵🇱 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Radoslaw Majecki en provenance du Legia Varsovie.

-------

📄➡ https://t.co/yMGzjWBjuc#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/1LnNX0jgMa

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020



🔴⚪️ L'AS Monaco et Huesca ont trouvé un accord pour le prêt, sans option d'achat, de Jordi Mboula au club espagnol jusqu'à la fin de la saison.https://t.co/Ry8nZhawwx

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020

L’AS Monaco prépare l’avenir au poste de gardien de but. Alors que Danijel Subasic, Seydou Sy et Diego Benaglio seront en fin de contrat en juin prochain, le club de la Principauté a annoncé le recrutement d’un nouveau portier, qui viendra épauler Benjamin Lecomte et Loïc Badiashile la saison prochaine.en provenance du Legia Varsovie, mais terminera la saison en prêt du côté du club polonais. Le joueur de 20 ans, international polonais jusqu’en U20, compte 45 matchs avec le Legia depuis ses débuts. Par ailleurs, l'ASM a officialisé le prêt de son jeune attaquant Jordi Mboula du côté de Huesca jusqu'à la fin de la saison, et sans option d'achat.