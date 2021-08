Dossevi : «Retrouver un peu de stabilité»

Vous êtes à la recherche d’un club depuis votre départ de Turquie, comment vivez-vous cette situation ?Je m’entraîne de mon côté avec Baptiste Hamid, l’ancien préparateur physique du TFC et de Caen, que j’ai côtoyé quand j’étais au Téf. Il a sa propre boîte sur Toulouse, juste à côté de chez moi. C’est cool, on se connaît et puis ça permet de travailler des choses précises avec quelqu’un qui maîtrise son sujet. Je m’entraîne tous les jours avec lui, histoire de me tenir en forme et d’être prêt quand un club fera appel à moi.



Avez-vous eu des contacts avec Toulouse ?

J’avais essayé de voir avec le TFC, ça m’aurait fait plaisir d’y revenir et de pouvoir aider le club à remonter. Mais ils ont une politique axée sur les joueurs plus jeunes, c’est ce que Damien Comolli (le président toulousain, ndlr) privilégie. C’est leur choix, il faut le respecter et il n’y pas de souci. Je leur souhaite le meilleur et qu’ils puissent remonter.



Quel regard portez-vous sur votre passage à Denizlispor, qui s’est terminé par une descente en deuxième division turque ?

Je suis arrivé dans un club avec beaucoup de problèmes, que ce soit sportivement et aussi en interne, au niveau administratif. On a eu cinq coachs, le président a changé, on n’a pas été payés depuis décembre… C’était compliqué, une saison à oublier pour moi. Ce qui est chiant, c’est que je n’ai pas l’impression d’avoir trop eu ma chance (18 apparitions en Süper Lig, ndlr). Et que c’était plus une question administrative qu’autre chose… Je veux tout de même positiver, parce que je suis quelqu’un qui essaie de retirer du positif de chaque expérience. Et ça reste malgré tout un championnat sympa à jouer, surtout pour les joueurs offensifs, puisque c’est assez ouvert. Il y a un petit goût d’inachevé pour moi, mais pourquoi ne pas retenter l’aventure dans un autre club turc ? J’essaierai cette fois d’être un peu plus vigilant sur les conditions, les garanties financières… Et d’aller dans un club un peu plus sain, que je puisse profiter.

"Continuer à prendre du plaisir"

Quel type de challenge recherchez-vous aujourd’hui ?

Je suis ouvert à tout. Je touche du bois, mais je suis un joueur qui n’a jamais eu de grosse blessure. Je suis bien physiquement et je n’ai qu’une envie, c’est de continuer à prendre du plaisir sur le terrain et de faire une grosse saison. J’ai quelques pistes pour le moment, mais je prends le temps de la réflexion pour avoir un projet qui m’ira sportivement ainsi que sur le plan familial. J’aimerais retrouver un peu de stabilité, sans privilégier l’aspect financier. Je pense que je peux encore apporter beaucoup, de par mon expérience et ma polyvalence, avec beaucoup d’envie de motivation. Je ne ferme donc aucune porte…



Un mot pour finir sur votre participation à l’émission de téléréalité « Championnes : Familles de footballeurs » sur TFX. Comment avez-vous vécu cette expérience ?

C’était une parenthèse sympa, et une expérience plutôt cool. C’était surtout axé sur ma femme et ça nous a aussi servis à faire connaître l’application que l’on sort, et qui est dédiée aux femmes de footballeurs. Après, les montages ne reflètent pas toujours totalement ce qu’on peut être dans les émissions de téléréalité, mais pour nous c’était plutôt bienveillant. Et je ne sais pas s’il y aura une saison 2 et si on y participera encore, mais c’était sympa.