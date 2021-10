Si Kylian Mbappé animera probablement le prochain mercato estival, Erling Haaland ne devrait pas être en reste. Alors que l'international norvégien verra s'activer l'une des clauses de son contrat permettant aux clubs souhaitant le recruter de proposer un prix de 90 M€, son équipe actuelle ne désarme pas et se prépare à lutter.



Désireux de conserver son avant-centre, le Borussia Dortmund planche sur un plan visant à convaincre Haaland de rester un peu plus longtemps. Selon Christian Falk, le club travaillerait à une révision du salaire du Norvégien. Et pour le journaliste de Bild, il ne s'agirait pas pour le Borussia de proposer quelques euros de plus à sa pépite, mais bel et bien de lui doubler son salaire actuel.

Salaire doublé



En restant à Dortmund, Erling Haaland pourrait donc passer de 8 à 15 M€ par an. Reste à savoir si, à l'image de Kylian Mbappé, le Norvégien est plus intéressé par un nouveau challenge sportif que par l'idée de remplir un peu plus son compte en banque.