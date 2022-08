Dortmund tient le remplaçant d’Haller

Le club d'Almeria a enfin retrouvé la première division espagnole, mais pourrait être obligé de trouver un nouveau numéro neuf pour l'aider à survivre. Son buteur attitré, Umar Sadiq, suscite l'intérêt de plusieurs clubs depuis un certain temps et Almeria pourrait enfin avoir trouvé un prétendant prêt à satisfaire ses exigences.

Dortmund veut remplacer Haller

L'international nigérian vaut 30 millions d'euros pour eux et selon Mundo Deportivo, le Borussia Dortmund pourrait atteindre ce chiffre. Les géants allemands sont à la recherche d'un attaquant pour pallier l'absence de Sebastian Haller, atteint d'une tumeur testiculaire maligne. Ils sont prêts à débourser 25 millions d'euros d'honoraires fixes et à atteindre le prix demandé de 30 millions d'euros avec des variables supplémentaires. Sadiq était auparavant lié à Villarreal et à la Real Sociedad, qui semblent avoir été effrayés par le prix demandé.