Le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, affirme que le club sera impuissant si Manchester City venait à matérialiser son intérêt pour Erling Haaland. "Nous ne savons toujours rien de précis sur le joueur, et personne ne nous a approchés, a-t-il commencé par révéler. Nous ne serons pas en mesure de rivaliser financièrement si Manchester City vient le chercher". Les Eastlands sont en effet les mieux placés pour enrôler le géant scandinave. Ce dernier intéresse cependant aussi le Real Madrid et le FC Barcelone.

Dortmund ne s’inquiète pas pour l’après Haaland

Un départ de Haaland serait une grosse perte pour le BVB. Toutefois, Watzke affirme que son club sera bien préparé si l'international norvégien venait à s'en aller. "Nous l'avons vu à plusieurs reprises. Nous avons perdu Lewandowski, qui est parti au Bayern en 2014, et Aubameyang, qui est parti à Arsenal en 2018 [pour plus de 60 millions d'euros]. Nous avons toujours « créé » une nouvelle star. Si Haaland part, nous trouverons un autre nouveau talent et nous en ferons une star".