Dortmund - Meunier : "J'avais déjà signé avant le match"

Cet été et après quatre années passées chez le champion de France en titre, le défenseur belge a décidé de s’engager au Borussia Dortmund. Dans une déclaration, ce jeudi, en conférence de presse, Thomas Meunier a avoué avoir signé un contrat avec le BVB avant le mois de février dernier. « J’avais déjà signé avant le match (Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain, le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match », a-t-il avoué.

« Wow, je serai ici l'année prochaine » Le Diable rouge savait déjà qu’il allait rejoindre la formation allemande cet été. Il avait pourtant soutenu à plusieurs reprises qu’il voulait rester à Paris en mai dernier. « C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance, a ajouté Thomas Meunier. Ici à Dortmund il y a beaucoup plus de spectateurs, tout le monde était debout. Je me disais : « Wow, je serai ici l'année prochaine ». »