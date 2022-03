Jude Bellingham, le milieu international anglais, a la cote en ce moment. Il attise les convoitises et en particulier dans son pays où Liverpool l’aurait à l’œil. Le club de la Mersey s'intéresse depuis longtemps à ce prometteur joueur et le site du quotidien Bild indique qu’il y aurait une possibilité pour que les Reds l’enrôlent en 2023.

Bellingham sur les pas de Jadon Sancho

En effet, il se dit que le Borussia Dortmund serait ouvert à une vente de sa star l'année prochaine si un montant d'environ 100M€ lui est proposé en échange. Une sacrée somme et qui constituera un record en matière des transferts pour LFC. Cela étant, l’investissement pourrait en valoir la peine tant le stratège est promis à un grand avenir.



Bellingham, qui a été formé à Birmingham City, n’a encore jamais évolué en PL. S’il prend la direction de Liverpool, il connaitrait un destin semblable à celui de son ex-coéquipier Jadon Sancho. Ce dernier avait également dû s’exiler a BVB pour faire ses preuves avant de rentrer en Angleterre et s’engager avec un cador du championnat, en l’occurrence Manchester United.