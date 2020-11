Non, le Borussia Dortmund n’a pas l’intention de se séparer de son buteur Erling Haaland de sitôt. Tandis que les rumeurs continuent de circulent concernant un possible mouvement du Norvégien, et en particulier vers le Real Madrid, les décideurs du BVB restent déterminés à garder leur prodige le plus longtemps temps possible. « Nous planifions sur le long terme avec Erling. [Les rumeurs] ne doivent pas du tout être pris en considération. Je le vois avec nous pendant un très long moment encore », a affirmé Michael Zorc, le directeur sportif en conférence de presse jeudi. Le contrat du Scandinave avec les vice-champions d’Allemagne court jusqu’en 2024. Il y a une clause de départ de l’ordre de 75M€ le concernant, mais elle ne sera active qu’à partir de 2022.

Dortmund a une confiance totale en Haaland

Haaland empile les buts et les bonnes performances depuis qu’il est arrivé à Signal Iduna Park. Une rentabilité qui lui a notamment valu le titre du Golden Boy de l’année. Plus il y a d’attentes sur ses épaules et plus il se montre performant. Un état de fait dont son club se félicite au plus haut point. «On n’a pas besoin d’être sur lui ou le ménager. Il dégage une dynamique tellement positive. Pourquoi la ralentir maintenant? Il montre la voie, c'est très bien pour nous. Je ne crois pas au ralentissement artificiel des progressions positives», a ajouté Zorc.

