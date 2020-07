Dortmund : Le club prêt à faciliter le départ de Sancho ?

Les jours de Jadon Sancho au Borussia Dortmund semblent comptés. Les responsables du club de la Ruhr se seraient résolus à laisser filer leur brillant ailier dès cet été. Et ils seraient prêts à le faire pour un montant nettement moins conséquent que celui exigé il y a quelques semaines. Selon The Independent, l’international anglais aura son bon de sortie si un club accepte de mettre 60M€ pour ses services. C’est bien loin des 120M€ que demandaient les dirigeants allemands. Ces derniers jugeraient dorénavant que c’est le meilleur moment de le vendre car le marché risque de connaitre une autre déflation lors des années à venir.

Manchester United en pole pour Jadon Sancho

Le club qui pourrait passer à l’offensive c’est Manchester United. Les Red Devils s’intéressent à l’ancien sociétaire de City depuis un long moment déjà et avec les bonnes nouvelles qui émanent d’Allemagne, ils seraient à même de concrétiser rapidement leur intérêt. 60M€, c’est largement à leur portée, malgré la crise financière qui a secoué les grands clubs. Et pour couper l’herbe sous les pieds de la concurrence, les Mancuniens seraient enclins à ajouter des bonus dans le deal, susceptibles de porter le coût total de l'opération à 90M€. De quoi convaincre définitivement le BVB de céder son joyau.