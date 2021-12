L'avenir d'Erling Haaland est plus que jamais au cœur des interrogations du côté de Dortmund. Après les déclarations de l'agent du joueur, et plus récemment une scène étrange avec un Haaland resté seul après le match face à Greuther Fürth pour saluer chaque tribune de supporters, la possibilité de voir le Norvégien quitter le club allemand plus tôt que prévu a pris une nouvelle ampleur. Le directeur sportif du Borussia est monté au créneau.



Interrogé au micro de Sky Sports, Michael Zorc est d'abord revenu sur le fameux geste d'"au revoir" d'Erling Haaland : "Je lui ai demandé ce qu'il y avait derrière son geste et il m'a répondu qu'il n'y avait rien du tout. Bien sûr qu'il va rester." Une affirmation qui concerne le mercato hivernal. Mais quid de l'été prochain ? "Évidemment, on souhaiterait le conserver au-delà de cette saison. On n'est pas obligé de le laisser partir, même pour des raisons financières."

Discussions à venir

Pour le dirigeant du BVB, l'espoir de parvenir à conserver Haaland dans l'effectif une saison de plus existe donc toujours : "Nous savons qu'il a la possibilité de partir sous certaines conditions et nous allons en discuté dans les prochaines semaines. Nous avons un contrat à long terme avec lui. C'est à lui de faire le premier pas. Nous concernant, nous serions ravis que les choses restent en l'état."