Jadon Sancho a quitté le Borussia Dortmund cet été (pour Manchester United) et Erling Haaland est pressenti pour le suivre prochainement. Le buteur norvégien continue de susciter l’intérêt de plusieurs cadors du championnat anglais et en particulier Manchester City. Mais est-ce qu’un transfert est vraiment envisageable le concernant ? Une question à laquelle l’intéressé s’est chargé de répondre en personne.



Haaland s’est exprimé à propos de son futur ce mardi, à la sortie d’une séance d’entrainement avec le BVB. « Jusqu'à avant-hier, je n’avais pas parlé avec mon agent (Mino Raiola, ndlr) pendant un mois. Vous (les journalistes) avez donc la réponse. J’espère que ce ne sont que des rumeurs, parce que 175 M€, c’est beaucoup d’argent pour une seule personne », a-t-il confié.



Le prodige scandinave est donc bien parti pour faire une saison de plus au sein de la formation de la Ruhr, sachant que la saison prochaine son indemnité de transfert va baisser à 75M€. Il sera alors plus « accessible » pour les meilleures écuries du continent.