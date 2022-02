Depuis plusieurs mois déjà, les supporters du Borussia Dortmund se préparent à l'éventuel départ de celui qui fait leur bonheur depuis le 1er janvier 2020. Car deux ans après son arrivée, Erling Haaland parait plus que jamais prêt à quitter le club allemand, lui qui est convoité par les plus grands clubs d'Europe et qui pourra filer là où bon lui semble si sa clause libératoire évaluée à 75 M€, est payée. Côté BvB, la résignation est là.



Si le patron du club, Hans-Joachim Watzke, continue de se persuader qu'une bonne surprise est encore possible pour Dortmund, ses mots prononcés jeudi et relayés par le Dailymail, laissent désormais la porte ouverte à un départ. "S'il décide de partir, nous ferons avec, comme nous l'avons toujours fait. Nous avons perdu quelques bons buteurs dans le passé, comme Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang, et nous trouverons une fois encore quelqu'un de nouveau."

Dortmund y croit encore Malgré cette déclaration, il ne fait aucun doute que le boss du BvB continuera de tout tenter pour garder Erling Haaland une peu plus longtemps. L'actuel contrat du Norvégien court jusqu'au mois de juin 2024. Dortmund lui a déjà proposé une forte revalorisation salariale.