Dortmund clarifie la situation de Haaland

Des rumeurs circulant dans la presse ont suggéré qu’Erling Haaland serait malheureux à Dortmund et qu’il est prêt à relever un nouveau challenge dès l’été prochain. De nombreux clubs lui rodent autour, dont quelques écuries prestigieuses. Il y a donc de fortes chances pour qu’il bouge au terme de la saison mais les responsables du BVB ne l’entendent pas de cette oreille. Pour eux, le scénario qui verrait le Norvégien poursuivre du côté du Signal Iduna Park reste tout à fait possible.

Dortmund veut être fixé rapidement

Sébastien Kehl, le directeur sportif du club, était en conférence de presse ce mercredi. Il a assuré que sa direction fait tout pour conserver la star scandinave dans son effectif : "La situation est très claire, il a la possibilité de se désengager cet été (de son contrat). Il y a certainement quelques autres raisons pour lesquelles Erling Haaland est entre de très bonnes mains au Borussia Dortmund et pourquoi nous, en tant que club, pouvons continuer à être une très bonne option pour lui."

L’ancien capitaine du Borussia a donc fait part de la position du club. Et il a insisté par ailleurs de la nécessité de vite régler le cas Haaland. "Nous allons nous asseoir avec Erling et son équipe dans les prochaines semaines et discuter de la situation de manière intensive. Ce serait bien si une décision ne traîne pas indéfiniment", a-t-il ajouté.

Mercato Express : Duel Barça-Real pour Haaland :