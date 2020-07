Un joueur au « potentiel énorme »

Plusieurs ténors de Premier League voulaient Bellingham

Trois ans après avoir enrôlé Jadon Sancho, la direction du Borussia Dortmund a mis la main sur un autre grand espoir du football anglais.(17 ans). Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, mais plusieurs sources concordantes évoquent une somme de 25M€ comme indemnité versée aux Blues. Concernant le contrat, il est de « longue durée. »Le club de la Ruhr a officialisé cette acquisition ce lundi matin. Sur les réseaux sociaux, un montage vidéo a été concocté pour annoncer la bonne nouvelle aux fans. Une séquence de quelques secondes accompagnée du son de « Hey Jude », la fameuse chanson de The Beatles.Bellingham a déjà pu poser sous ses nouvelles couleurs. Du côté du Signal Iduna Park, il portera le maillot numéro 22.Michael Zorc, le directeur sportif du club, a été très élogieux envers cette recrue : « Jude Bellingham a choisi le BVB parce qu'il est complètement convaincu (par le projet du club). Principalement en raison de la perspective sportive que nous lui avons montrée, il a un potentiel énorme que nous voulons développer avec lui dans les années à venir. Il a déjà une quantité surprenante de qualités en sa possession. Le joueur a aussi une forte mentalité. Nous voyons immédiatement Jude comme un renfort pour notre équipe professionnelle, mais bien sûr nous lui accorderons aussi tout le temps de s'habituer au niveau supérieur. »En enrôlant Bellingham, Dortmund réalise incontestablement un très joli coup. Outre les énormes promesses que ce jeune anglais suscite,Séduits par ses prestations du côté de St-Andrews (38 matches disputés en Championship en 2019/2020), Chelsea, Manchester United et le Bayern Munich allaient transmettre une offre pour ses services. Le BVB les a donc devancés, au grand bonheur des fans de l’équipe et aussi de Lucien Favre. Le technicien suisse va pouvoir compter sur une belle pépite au sein de son effectif. Et il sera un coach on ne peut plus comblé s’il arrive à associer sa dernière recrue à son compatriote, Jadon Sancho pendant au moins une saison.