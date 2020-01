Les jours de Paco Alcacer au Borussia Dortmund seraient-ils comptés ? C’est ce qu’on pourrait en déduire à la lecture des nouvelles qui émanent de l’Allemagne. L’attaquant espagnol n’a pas été retenu par Lucien Favre pour participer au match de reprise de la Bundesliga contre Augsbourg (samedi, à 15h30). Vu que le joueur ne souffre d’aucun pépin physique, cette absence a de quoi alimenter les rumeurs de départ le concernant.

Favre aurait sanctionné Alcacer

Contrairement à ce qui avait été le cas lors de la précédente campagne où il avait empilé les buts, l’ancien joueur de Valence a beaucoup plus de peine à être performant cette saison (seulement 11 matchs joués et 5 buts marqués). Des bruits ont laissé suggérer que le BVB ne compte plus sur lui, surtout après l’acquisition du buteur norvégien Erling Haaland. Toutefois, il n’y a pour l’instant rien de concret en vue d’un transfert. Par ailleurs, si l’on se fie à Bild, son absence lors du prochain match est plutôt due au fait qu’il ne s’est pas montré suffisamment impliqué lors des dernières séances d’entrainement.