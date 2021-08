Donnarumma prend la défense de Raiola

Réputé pour son parcours atypique, son tempérament volcanique et son réseau long comme le bras, Mino Raiola est un des agents les plus influents de la planète. De Zlatan Ibrahimovic à Erling Haaland, en passant par Paul Pogba ou Blaise Matuidi, l'Italo-néerlandais compte de nombreux noms ronflants du foot mondial dans son écurie. Gianluigi Donnarumma en fait aussi partie. Nouveau renfort du Paris Saint-Germain, le gardien de l'Italie a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son agent, qu'il porte en très haute estime.

Donnarumma : "Mino Raiola respecte toujours les choix de ses joueurs"

« Il y a des décisions qui nécessitent un temps de réflexion plus long. Mes choix professionnels, je les ai toujours pris seul. Ma famille m'a toujours laissé le champ libre et m'a toujours soutenu. Pareil pour Mino Raiola. Il respecte toujours les choix de ses joueurs, il cherche évidemment à satisfaire leur volonté, a lancé le portier transalpin dans des propos accordés au Corriere dello Sport.

Donnarumma a également expliqué son choix de quitter l'AC Milan pour le PSG. "Je suis parti de Milan et je n'avais aucun contact avec un autre club, je le jure. Mais j'étais certain qu'avec un bon Euro, un club m'aurait contacté. Maintenant, je suis très heureux et très détendu. Quand j'ai signé ici, le président m'a dit : "Nous voilà finalement ensemble". La saison passée, Paris n'a pas gagné la Ligue 1, mais le vrai objectif est un autre : la Ligue des champions. Paris m'a toujours suivi, mais ma priorité était alors pour Milan », a conclu le prodige italien.