Après avoir appartenu durant six saisons à l'AS Monaco, l'heure est au départ pour Djibril Sidibé. Le latéral tricolore arrive au bout du contrat qui le lie à la formation monégasque jusqu'au 30 juin prochain et cette dernière n'a pas souhaité lui proposer de renouveler son bail. Ce dimanche, Monaco a tenu à remercier officiellement le champion du monde 2018 pour ses "cinq saisons intenses" passées sur le Rocher. Le joueur est désormais libre de s'engager avec le club de son choix.



Champion de France sous les couleurs de l'ASM en 2017, Djibril Sididé a également terminé sur le podium de la Ligue 1 à trois autres reprises, en 2018, 2021 et 2022. Il a pris part à 174 rencontres tout au long des cinq saisons passées à Monaco (il a été prêté à Everton lors de la saison 2019-20), s'offrant au passage six buts et 23 passes décisives.

Merci Djibril !

L’AS Monaco tient à saluer Djibril Sidibé pour ses cinq saisons sous le maillot monégasque. Cinq saisons intenses durant lesquelles le défenseur a contribué aux résultats de l’équipe – Champion 2017, podiums en 2018, 2021 et 2022. #MerciDjibril



— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) June 19, 2022

Le Celta sur les rangs ?



Aujourd'hui âgé de 29 ans, l'international tricolore examine les offres qui lui sont proposées. D'après Foot Mercato, il pourrait être tenté par une aventure espagnole puisqu'il est notamment dans les petits papiers du Celta Vigo. Le natif de Troyes a encore quelques belles années devant lui et il cherchera sans nul doute un nouveau challenge de choix.