And Mendes managed to walk away with €7m from this one, slightly surprising trade. https://t.co/n08nXtkWdW pic.twitter.com/PDIYCZnIKo

— tariq panja (@tariqpanja) February 3, 2020

Jorge Mendes, l'un des agents les plus connus au monde et aussi, l'un des plus puissants, ne se déplace pas pour rien. Sollicité par le Barça l'hiver dernier, Mendes a fait payer très cher ses services. On se souvient que le club catalan avait annoncé il y a quelques semainesen provenance du Sporting Braga, pour juillet prochain.Il s'agissait d'un transfert à hauteur de 31 millions d'euros et sur lequel Jorge Mendes a pu prélever de juteuses commissions. En effet,mais également 5,5 millions en variables. 7 millions d'euros sur un transfert à 31M€, c'est plutôt pas mal. Mais Mendes a fait mieux... L'agent lusitanien s'est entendu avec Braga afin de toucher 20% du montant des transferts de tous les éléments de la formation portugaise. Ce pourcentage grimpe à 30% dans le transfert de Trincao. En tout et pour tout, Mendes a donc pris 9,3 millions d’euros dans ce dossier.