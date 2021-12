Direction l'Italie pour Umtiti ?

L’international français Samuel Umtiti vit probablement ses derniers jours au FC Barcelone. Ignoré par ses différents coaches au sein de l’équipe catalane, et pris à partie même par les supporters, le champion du monde 2018 a de bonnes chances de filer sous d’autres cieux durant le mercato qui se profile. Selon le quotidien Sport, son avenir pourrait se dessiner en Italie. Et plus précisément du côté de l’AC Milan.

Un transfert dès le mois de janvier pour Umtiti

Les Rossonerri pensent à l’ancien Lyonnais afin de pallier la défection de Simon Kjaer. Ce dernier s’est fait une rupture des ligaments croisés et sera indisponible jusqu’au terme de l’exercice en cours. Avec son expérience, Umtiti pourrait être d’un grand apport au vice-champion d’Italie, même si son état physique suscite des interrogations en raison d’un manque de compétition. Le Barça ne devrait pas s’opposer à ce transfert, a fortiori s’il récupère une somme intéressante en retour. Affaire à suivre…