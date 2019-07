Direction l'Italie pour Pépé ?

Le dossier Nicolas Pépé a connu une sérieuse avancée ces dernières heures. Jeudi, les agents de l'attaquant lillois ont fait le voyage jusqu'à Dimaro, en Italie, où se prépare actuellement le Napoli. C'était le signe que les discussions étaient bien avancées entre le récent deuxième de Serie A et le dauphin du PSG.

D'après la Gazzetta dello Sport, les tractations auraient abouti ces dernières heures. Alors que le Losc réclamait 80 millions d'euros pour son joueur, un accord aurait été trouvé pour une indemnité de 64 millions d'euros, plus le transfert d'Adam Ounas. L'ancien Bordelais, recruté pour 10 millions d'euros en 2017, est valorisé à 21 millions d'euros par le Napoli, ce qui gonflerait quelque peu l'addition.

Toutefois, le transfert n'est pas encore bouclé. Les dirigeants italiens doivent désormais trouver un accord avec les agents de Pépé, qui réclament un salaire de 5 millions d'euros pour le joueur, alors que Naples proposerait 4 millions d'euros, plus de bonus. Mais c'est aussi le montant de la commission réclamée par les représentants de l'ancien Angevin (6 millions d'euros) qui aurait fait bondir le bouillant président De Laurentiis.

Et enfin, il faut encore que Pépé lui-même valide cette destination. Le joueur rêvait ouvertement du PSG, ou de la Premier League, un championnat où son nom a circulé du côté d'Arsenal, de Liverpool et surtout de Manchester United. Ce sera à Carlo Ancelotti de lui vanter les mérites du projet napolitain. Pépé pourrait rapidement devenir le joueur le plus cher de l'histoire du club, devant Gonzalo Higuain.