En quête de renforts en défense centrale, le Stade Rennais peine à concrétiser les différentes pistes suivies. Après avoir vu le jeune et prometteur Ghanéen Mohamed Salisu (Valladolid) lui préférer Southampton (seules des formalités liées à l'obtention du permis de travail bloquent encore l'officialisation du transfert), après avoir courtisé en vain Axel Disasi (Reims) et surtout Benoît Badiashile (Monaco), le club breton étudierait selon L'Equipe le profil de Nayef Aguerd (24 ans).



A un an de la fin de son contrat, l'international marocain de Dijon présente le double avantage d'être gaucher et de ne pas être aussi onéreux que les précédents noms cités (l'ASM réclamait par exemple 20 M€ pour Badiashile, ndlr). Resterait désormais au nouveau tandem Florian Maurice-Nicolas Holveck à convaincre le DFCO, et son directeur sportif Péguy Luyindula en tête, de lâcher l'ancien vainqueur du CHAN, apprécié notamment pour ses qualités de relanceur. Toujours d'après le quotidien sportif, son éventuelle arrivée n'empêcherait pas la prospection rennaise de se poursuivre, avec cette fois un droitier dans le viseur.