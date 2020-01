Le DFCO a offcialisé ce jeudi l'arrivée de Yassine Benzia. L'international algérien a paraphé un contrat de trois ans et demi avec le club bourguignon. Il appartenait à Lille mais restait sur une expérience en Grèce, à l'Olympiakos, où il avait été prêté lors des 6 derniers mois. « C’est un joueur que l’on suit depuis longtemps. Malgré son jeune âge, il possède beaucoup d’expérience. De par ses nombreuses qualités, il contribuera à aider le club à atteindre ses objectifs », a expliqué le président de Dijon Olivier Delcourt dans un communiqué officiel.

Benzia, un renfort de poids pour Dijon



Formé à Lyon et passé par Lille, Yassine Benzia sera un renfort de poids pour une équipe engagée depuis le début de saison dans la lutte pour le maintien. Après un début de campagne délicat, le DFCO a trouvé la bonne carburation pour sortir de la zone rouge. Le club bourguignon était en quête d'un joueur d'expérience dans un secteur offensif où seuls Julio Tavares et Frédéric Sammaritano comptent un vécu significatif au plus haut niveau.

MERCATO / OFFICIEL : Yassine Benzia est Dijonnais !

Le milieu offensif algérien a signé un contrat de 3 ans et demi au DFCO_Officiel !



Bienvenue à Dijon Yassine !



Communiqué #DFCO ➡️ https://t.co/GerCGhJzFH#Benzia2023 pic.twitter.com/MhH2tVdOGV



