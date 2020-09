Diego Llorente s'engage pour quatre ans avec Leeds

Selon la presse, le montant de l'indemnité de transfert se situerait autour de 20 millions d'euros. Llorente a débuté sa carrière au Real Madrid en 2013, avant d'être prêté au Rayo Vallecano puis à Malaga et d'être finalement transféré à la Real Sociedad en 2017.

Avec le club de San Sebastian, Llorente (5 sélections) a disputé 88 matches en trois saisons, inscrivant 8 buts. "Pour moi, la Premier League est la compétition la plus importante dans le monde du football et c'est un défi que de venir ici", a expliqué le joueur cité sur le site internet du club. L'entraineur de Leeds "Marcelo Bielsa a aussi été un facteur-clé (dans ma venue), pour moi, c'est le meilleur entraîneur au monde et je suis venu pour apprendre autant que possible avec lui", a-t-il ajouté.

Promu cette saison en Premier League après 16 années dans les étages inférieurs, Leeds a débuté son championnat par une défaite contre le champion en titre Liverpool et une victoire sur le promu Fulham sur le même score de 4-3. Si le jeu prôné par "El Loco" séduit déjà, les lacunes défensives devront rapidement être résolues si les Peacocks veulent avoir une bonne chance de se maintenir en fin de saison.

Leeds s'était déjà renforcé cet été en faisant notamment venir, pour un montant record de 40 M EUR bonus compris, l'attaquant Rodrigo Moreno de Séville et le défenseur allemand Robin Koch de Freiburg.