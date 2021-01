Diego Costa à l’OM ? La réponse de Villas-Boas

L’Olympique de Marseille est toujours en quête d’un avant-centre pour la seconde partie de la saison. Parmi les noms qui ont été avancés par la presse comme possibles recrues du club phocéen, il y a celui de Diego Costa. L’Espagnol est libre depuis la rupture de son contrat avec l’Atlético Madrid. Et son profil correspond bien au genre d’attaquants que les vice-champions de France recherchent. Néanmoins, sa venue au Vélodrome parait irréalisable.



En conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a fait savoir que l’ancien buteur de Chelsea est tout simplement trop cher pour l’OM. "Diego Costa ? Non il touche 16 millions hors taxes. Quand j’ai reçu un message d’un inconnu sur Whatsapp en disant qu’il voulait venir, j’ai cru à une blague. Il va chercher autre chose, à ce niveau de salaire ce n'est pas possible pour nous", a indiqué le technicien lusitanien.

Pour Milik, l’OM prend son temps

Appelé ensuite à donner des nouvelles d’Arkadiusz Milik, l’autre cible marseillaise, AVB a brandi un joker en confiant : « Non je ne parle pas avec Milik. On a commencé des négociations avec Naples, mais ce n'est pas confirmé, je laisse ça à Pablo (Longoria, ndlr) ». Le directeur sportif olympien a été à peine plus prolixe sur ce dossier en confiant : « C'est un mercato difficile et serré pour tout le monde. Il faut faire les choses avec intelligence, pas en vitesse. Tu dois être froid dans les négos car c'est un mercato d'opportunités. »



Finalement, il se peut bien que l’OM soit encore contraint de faire avec les moyens du bord et miser sur les rares avant-centres qu’il a au sein de son effectif. Villas-Boas a suggéré que cela ne sera pas vraiment un problème : « Avec les grands noms qui sont passés avant, Papin, Voller, Didier Drogba, il y a toujours cette attente et beaucoup de pression sur l'attaquant. J'espère que Dario (Benedetto) va réussir et retrouver son niveau de la saison dernière ». Un message de soutien que son protégé argentin va certainement apprécier.



