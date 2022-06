Di Maria à la Juventus, ce n’est plus une certitude !

Et si au lieu de s’envoler pour l’Italie, Angel Di Maria prenait la direction de l’Espagne. Selon El Mundo Deportivo, c’est ce qui risque de passer. En fin de contrat à Paris, « El Fideo » était attendu pour rejoindre la Juventus de Turin. Or, la direction de la Vieille Dame tarde à boucler l’opération et un nouveau prétendant s’est présenté pour obtenir la signature de l’international albiceleste.

Di Maria de retour en Espagne ?

C’est le FC Barcelone qui viserait l’expérimenté ailier argentin. L’intérêt des Blaugrana envers le meilleur passeur de l’histoire du PSG n’est pas nouveau, mais jusque-là ils n’avaient pas daigné passer à l’offensive. Et, il se peut que ça ne soit toujours pas le cas cette année car le natif de Rosario n’est pas leur option prioritaire. Di Maria ne serait en effet qu’une alternative à leur principale cible qui est le Brésilien Raphinha (Leeds United).

S’il finit par rallier le Camp Nou, Di Maria évoluera pour la deuxième fois de sa carrière au sein d’un ténor de la Liga. Il avait en effet porté les couleurs du Real entre 2010 et 2014 (194 matches joués, toutes compétitions confondues). Pour rappel, le dernier joueur à avoir joué pour ces deux formations rivales est aussi un Argentin, en la personne de Javier Saviola.