🚨 Gareth Bale à Tottenham, c’est imminent !

Les supporters des Spurs ont de quoi se frotter les mains. Gareth Bale, l’un des meilleurs joueurs passés par leur club, est sur le point d’effectuer son retourà la maison après sept ans effectués au Real Madrid. D’après le média anglais Sky Sports, l’international gallois se trouve déjà dans la capitale anglaise, prêt à parapher son deal avec la formation de José Mourinho. Bale aurait même déjà passé sa visite médicale avec Tottenham alors qu’il se trouvait encore à Madrid.

Le Real se débarrasse d’un lourd fardeau

Les détails de ce transfert n’ont pas encore été communiqués. Il n’est pas impossible que le géant espagnol ait accepté de céder son joueur gratuitement. C’est ce qu’il avait précédemment fait avec le Colombien James Rodriguez. Les Merengue vont se délester d’un élément qui pesait 15 millions d’euros par an, et qui n’entrait pas du tout dans les petits papiers de Zinédine Zidane. Ce deal arrange bien sûr aussi le joueur, qui retrouve un environnement familier et avec la possibilité de pouvoir jouer et prendre du plaisir régulièrement.

Bale à Tottenham ? Mourinho maintient le suspense :