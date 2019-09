🔴 Mercato : Officiel : Navas au PSG, Areola au Real Madrid !

Le chassé-croisé des gardiens entre le PSG et le Real Madrid a bien eu lieu. Les champions de France ont officialisé ce lundi l'arrivée de Keylor Navas, qui s'est engagé pour quatre ans, quelques minutes après avoir annoncé le départ en prêt d'Alphonse Areola vers la capitale espagnole.

Le PSG mise donc sur un gardien qui s'était révélé lors de la Coupe du Monde 2014, avant de rejoindre le Real dans la foulée. L'international costaricain a participé au succès des Merengues ces dernières saisons, notamment en Ligue des champions, ce qui a sans doute aidé à séduire Paris. Il avait d'ailleurs été élu meilleur gardien de la C1 en 2017-2018. Mis en concurrence avec Thibaut Courtois à Madrid, il débarque à Paris en tant que n°1, avec pour doublure l'Espagnol Sergio Rico, transféré dimanche du FC Séville. Cette saison, contrairement aux précédentes, la hiérarchie s'annonce plutôt claire au PSG à ce poste.

Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres Keylor Navas

"Je vis un moment particulièrement fort en émotions en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, explique Navas sur le site de son nouveau club. Après mon expérience en Espagne, je débarque en France avec énormément d’ambitions. Le Paris Saint-Germain est un club extrêmement prestigieux en Amérique latine et je suis très motivé à l’idée de rejoindre aujourd’hui un club lancé depuis plusieurs années dans une aventure passionnante. Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres, j’apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Et j’essaierai aussi de gagner le cœur des supporters parisiens, dont la ferveur est réputée dans toute l’Europe."

Navas, 32 ans, s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2023. Il est donc remplacé dans l'effectif du Real par Areola, en tout cas provisoirement. Car le gardien international français est prêté sans option d'achat par le PSG, où il est encore sous contrat jusqu'en 2023, lui aussi. Ce qui indique que son club formateur compte toujours sur lui, en tout cas à moyen terme. Pour son quatrième prêt (après Lens, Bastia et Villarreal), à 26 ans, Areola va tenter pendant un an de concurrencer Courtois, pour montrer ce qu'il vaut et assurer sa place en équipe de France pour l'Euro 2020. Drôle de challenge.