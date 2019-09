🔴 Icardi à Paris, Rongier reste à Nantes !

DERNIÈRE JOURNÉE DE MERCATO EN DIRECT

00h05 : Valentin Rongier n'ira pas à l'OM ! Marseille et Nantes n'ont finalement pas trouvé d'accord ! Retournement de situation. Marseille et Nantes ne sont pas tombés d’accord. Le % à la plus-value était trop haut. Valentin #Rongier retourne à Nantes... #mercato — John Ferreira (@JferreiraBeIN) September 2, 2019

23h55 : Pas de retour en Ligue 1 pour Maxime Gonalons. Pisté notamment par Rennes, l'ancien Lyonnais a finalement été prêté par la Roma à Grenade. Une option d'achat est adossée au prêt. 📰 @MaxGonalons nuevo jugador del #Granada.



🤝 Acuerdo de cesión con opción a compra de la @OfficialASRoma



📸Será presentado mañana a las 12:30 horas en la Ciudad Deportiva GCF. #BienvenidoGonalons. https://t.co/qde5Sr0eRl — Granada C.F. (@GranadaCdeF) September 2, 2019

23h51 : Pas de Rémi Oudin pour la Fiorentina mais un ancien de Ligue 1. Rachid Ghezzal est prêté avec option d'achat à la Viola par Leicester City. #Ghezzal è un nuovo calciatore viola! ⚜️

Leggi il comunicato https://t.co/76HRXupeed#ForzaViola pic.twitter.com/9zantIfplI — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 2, 2019

23h45 : Brest a arraché la signature dans les dernières minutes du Mercato de Jean-Kevin Duverne ! Le défenseur central lensois s'est engagé 4 ans avec le promu breton. À quelques heures de la fin du mercato, le @SB29 a le plaisir d’annoncer le transfert de Jean-Kevin Duverne pour une durée de 4 ans. Le défenseur central du @RCLens (22 ans) rejoint donc un nouveau challenge qui le fera découvrir la @Ligue1Conforama

Bienvenue @jkduverne 🔴⚪ pic.twitter.com/tib7yoXdLk — Stade Brestois 29 (@SB29) September 2, 2019

23h41 : Le PSG a trouvé preneur sur le fil pour Jesé ! L'attaquant espagnol est prêté une saison au Sporting avec option d'achat. Lire la suite. 🔄 @JeseRodriguez10 est prêté au @Sporting_CP jusqu’au 30 juin 2020. Ce prêt de l’attaquant espagnol au club lisboète est assorti d’une option d’achat. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019

23h36 : Valentin Rongier à l'OM, ça se précise selon nos informations ! Info @beinsports_FR La négociation arriverait à son terme. L’OM en passe d’accepter la proposition de Nantes sur le dossier #Rongier ! Verdict : 13M€ + 2M€ en bonus + 50% à la plus-value... #mercato — John Ferreira (@JferreiraBeIN) September 2, 2019

23h05 : A une heure de la fin du Mercato, Mauro Icardi a officiellement rejoint le PSG ! L'attaquant international argentin a été prêté avec option d'achat par l'Inter Milan qui l'avait précédemment prolongé. Lire la suite. 🆕✊ #WelcomeMauro



😃@MauroIcardi



🔴🔵 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/yqCmJ01r31 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019

22h25 : C'est officiel : Radamel Falcao quitte Monaco pour rejoindre Galatasaray ! #MissionFalcaoComplete ✍



100%

██████████ ✅



🐅 👉 🦁 pic.twitter.com/zsWX0kS7TK — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019

22h23 : Sanjin Prcic remplace Jonas Martin au sein de l'entrejeu strasbourgeois ! 🚨 Sanjin #Prcić est de retour au Racing ! Le milieu de terrain a signé un contrat de 3 ans ✍️

Welcome back @Sanjin_Prcic !

Jonas #Martin s'est engagé en faveur du @staderennais ! Bonne continuation @JonasMartin8 !

➡️ https://t.co/lt4buTT1D0 pic.twitter.com/SfDkotRA7A — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) September 2, 2019

22h18 : Steeve Yago quitte la défense de Toulouse pour rejoindre celle de Caen. C'est la 13ème recrue estivale des Normands ! #Mercato 🔄



Le défenseur @steeveyago rejoint le @SMCaen.



Le TFC remercie chaleureusement Steeve pour son dévouement et sa générosité tout au long de ses années toulousaines, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière 🙂 pic.twitter.com/lphKJSnxsH — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 2, 2019

21h45 : Un nouvel ancien de Ligue 1 à Galatasaray ! Mario Lemina, passé par l'OM, n'irai pas à Monaco mais en Turquie où il est prêté par Southampton. ✍️ Mario Lemina, Galatasaray’da! pic.twitter.com/csPALsdMFL — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 2, 2019

21h40 : Ni vu ni connu, le Stade Rennais a confirmé à la fin d'une vidéo les arrivées de Raphinha, l'ailier du Sporting, et de Jonas Martin, le milieu de Strasbourg ! [INSIDE]



🎥💤 Jour de repos à la #Piverdière...



Pelouse ✅

Travail individuel ✅

Travail à la vidéo ✅

"Annonce" ✅😉

---#MercatoSRFC#AllezRennes#ToutDonner 💪🔴⚫ pic.twitter.com/eDOKFBAtwt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 2, 2019

21h36 : Les négociations entre l'OM et Nantes au sujet de Valentin Rongier coincent toujours à moins de 3 heures de la fin du Mercato... Lire la suite.

21h33 : Des nouvelles d'un ancien de Ligue 1 : Diego Rolan. L'ancien Bordelais quitte le Deportivo La Corogne pour le Mexique... ¡Bienvenido, Diego Rolán!#SoyBravo🐎💚#JuárezEsElNumberOne#SienteTuLiga #LigaBBVAMX pic.twitter.com/0nNJlmyanm — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 2, 2019

21h30 : Guingamp a trouvé le remplaçant de Ludovic Blas en la personne de Youssouf M'Changama, qui évoluait à Grenoble. #MercatoEAG Youssouf M'Changama s'engage pour deux saisons ⚫️🔴👇https://t.co/rmpcUu0QVP pic.twitter.com/ZTKVScdUr8 — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) September 2, 2019

20h45 : L'AC Milan vient d'annoncer l'arrivée de l'attaquant international croate Ante Rebic ! En échange, les Lombards envoient André Silva, un temps proche de Monaco, à l'Eintracht Francfort. L'avant-centre portugais est prêté deux saisons en Bundesliga. Comunicato Ufficiale: Ante Rebić ⬇https://t.co/s2zh4STVPy — AC Milan (@acmilan) September 2, 2019

20h11 : Mauro Icardi est arrivé au siègle du PSG à Boulogne-Billancourt ! 🇫🇷 #LeDecrassageDeLuis

⚽️ Icardi dans les locaux du PSG ! pic.twitter.com/UGCLFjE9xc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 2, 2019

19h40 : Selon nos informations, l'OM n'a plus qu'une chance d'arracher Valentin Rongier à Nantes ! Info @beinsports_FR : Les négociations avec l’OM sont en passe d’être rompues par Nantes pour #Rongier - Ultimatum - Les Canaris laisseraient tout de même une dernière chance aux dirigeants marseillais de se rapprocher des conditions demandées - À suivre... #mercato — John Ferreira (@JferreiraBeIN) September 2, 2019

19h36 : L'AS Roma est décidément très active lors de ces dernières heures ! Après Kalinic, le club de la Louve a obtenu le prêt d'Henrikh Mkhitaryan, en situation d'échec à Arsenal. All the best in Italy, @HenrikhMkh 🇮🇹 — Arsenal (@Arsenal) September 2, 2019

18h59 : Du mouvement devant à la Roma ! Nikola Kalinic, l'attaquant croate, a été prêté par l'Atlético au club romain. Dans le même temps, Patrick Schick, l'avant-centre tchèque, a été prêté une saison à Leipzig. Un prêt assorti d'une option d'achat de 29 M€. 🇭🇷✅ Done Deal! Nikola Kalinic has joined #ASRoma on loan 💪



And just as we’ve done all summer, we’re using our transfer announcements on Twitter to help search for missing children.@MissingKids ❤️ @ICMEC_official ❤️ @missingpeople pic.twitter.com/r9W0eSCLOj — AS Roma English (@ASRomaEN) September 2, 2019

18h53 : Ludovic Blas quitte Guingamp pour Nantes. Les Canaris auraient trouvé un accord autour de 8 M€ pour recruter l'ancien milieu international Espoirs tricolore. Lire la suite. Ludovic Blas signe en faveur du FC Nantes ! ✅🖋



Bienvenue @ludo9722 ! https://t.co/iVkFh5qCqU — FC Nantes (@FCNantes) September 2, 2019

18h40 : Comme prévu, Luiz Gustavo rejoint Adil Rami à Fenerbahçe ! Après deux saisons à l'OM, le milieu brésilien s'est engagé pour 4 ans avec le club stambouliote. Lire la suite. Luiz Gustavo s'engage avec @Fenerbahce.

⠀

Merci pour ces deux belles années 💙 pic.twitter.com/rm4CZJGPq9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 2, 2019

18h08 : C'est fait pour Keylor Navas au PSG ! Le gardien costaricien du Real Madrid s'est engagé pour 4 ans avec le club français. Alphonse Areola est lui prêté une saison, sans option d'achat, aux Merengue. Lire la suite. 🆕📝🧤 #WelcomeKeylor



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @NavasKeylor 🤗



Le gardien de but costaricien a signé un contrat de 4⃣ans avec le club de la capitale, jusqu’au 30 juin 2023.



❤️💙 #ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 2, 2019



17h31 : Alors que la Fiorentina espère recruter le Rémois Rémi Oudin d'ici la fin de la journée, le club italien est aussi sur la piste d'Hatem Ben Arfa. Lire la suite...

17h07 : C'est fait pour Hicham Boudaoui à l'OGC Nice ! Le milieu de terrain international algérien de 19 ans est la 6ème recrue estivale des Aiglons. Il rejoint ses compatriotes Youcef Atal et Adam Ounas. One, two, three… Hicham Boudaoui ! pic.twitter.com/68dWYIwF7z — OGC Nice (@ogcnice) September 2, 2019

16h49 : La femme et agent de Mauro Icardi vient d'arriver au siègle du PSG ! : Arrivée de la femme de Mauro Icardi au siège du @PSG_inside 🔴🔵🚨

(Images @PSGCOMMUNITY1 ) pic.twitter.com/m06PnHTLrW — PSG COMMUNITY (@PSGCOMMUNITY1) September 2, 2019

16h17 : Attention, Valentin Rongier n'a pas encore signé à l'OM selon nos informations ! Info @beinsports_FR : Solution possible à venir mais à l’heure actuelle tjrs pas d’accord Nantes-OM pour #Rongier qui est à Marseille. Nantes « ne compte pas céder son joueur à n’importe quel prix et ne lâchera rien, quitte à le faire revenir » - Source proche du dossier #mercato — John Ferreira (@JferreiraBeIN) September 2, 2019

15h49 : Prêté la saison passée à Reims, Baba Rahman, le latéral gauche ghanéen de Chelsea, est de nouveau cédé une saison à Majorque. ✍🏻 Acuerdo con el @ChelseaFC para la cesión de @babarahmangh



➡️ https://t.co/5ePOTnfeaa#JuntsSomMillors 🔴⚫️👹 pic.twitter.com/LauYwCv2Ah — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 2, 2019

15h40 : Simon Kjaer va jouer la Ligue des Champions ! L'ancien Lillois vient de s'engager avec l'Atalanta Bergame en prêt pour une saison en provenance du Séville FC. Le Danois remplace Martin Skrtel, qui avait signé avec le club italien avant de finalement devoir rompre son contrat en raison de problèmes physiques. Simon #Kjaer è un giocatore dell’Atalanta! ⚫️🔵 Velkommen Simon! 🙌🏼🇩🇰

Welcome @simonkjaer1989! 👋🏼🖤💙



🔎 https://t.co/YCBxMB0OWJ#WelcomeKjaer #Atalanta3uropa #GoAtalantaGo pic.twitter.com/my8MdPGLlo — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 2, 2019

15h27 : Caen tient un renfort aux avant-postes ! En manque de temps de jeu à Dijon, Benjamin Jeannot s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club normand, relégué en Ligue 2. 🤝 Benjamin Jeannot est caennais 🔴🔵



👉 https://t.co/EbahQ8h6Qr pic.twitter.com/xbhvpemXPC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) September 2, 2019

15h00 : Le FC Barcelone et le Celta Vigo ont trouvé un accord pour Rafinha. 🚨 Principio de acuerdo entre Barça y Celta para la cesión de Rafinhahttps://t.co/WefLV8rL3A Informa @luis_F_Rojo — MARCA (@marca) September 2, 2019

14h54 : Alors que Frank Lampard semble compter sur lui du côté de Chelsea, Michy Batshuayi (25 ans) fait l’objet d’une offensive de dernière minute de la part d’Anderlecht, indique France Football. Une offre de prêt a été formulée. Lire la suite.

ALERTE - 14h05 : Le journaliste italien poste une photo de Mauro Icardi, accompagné de sa femme Wanda, à l'aéroport de Milan. Le joueur est attendu à Paris dans la journée. Mauro Icardi ready to fly to Paris. And PSG are waiting for him... ✈️🇫🇷 @SkySport #inter #PSG pic.twitter.com/w1DAFgU4tJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2019

13h50 : Selon la Gazzetta Dello Sport, le club turinois aurait proposé 50 millions d'euros pour le défenseur monténégrin de l'Atlético Madrid, Stefan Savic, sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros plus une option d'achat obligatoire à hauteur de 40 millions d'euros. Lire la suite.

12h50 : Maxime Gonalons devrait s'engager dans la journée avec Grenade, annonce la Gazzetta dello Sport. Le milieu de terrain français a un temps été dans le viseur de clubs de Ligue 1 va rejoindre la Liga. L'ancien Lyonnais est arrivé au centre d'entraînement de Grenade, son prêt (avec option d'achat de 4,5 millions d'euros) devrait rapidement être officialisé. Lire la suite.

12h40 : En lice en Ligue Europa, le Stade Rennes va réaliser un joli coup avec la signature de Jonas Martin pour 4 millions d'euros, comme l'annonce L'Equipe. Le joueur de 29 ans n'était pas dans le groupe strasbourgeois hier face à Monaco. Quatre jours après son élimination en barrage de la Ligue Europa face à Francfort, Strasbourg voit un joueur cadre quitter le club. Lire la suite.

12h30 : Valentin Rongier se rapproche toujours plus d’une signature à l’OM. Le milieu du FC Nantes est attendu en début d’après-midi pour passer sa visite médicale, comme l’indique Canal+. Les deux clubs n’ont toutefois pas encore trouvé d’accord pour le transfert du joueur. Lire la suite.

12h15 : L'attaquant espagnol de 34 ans Fernando Llorente a annoncé son arrivée à Naples, via son compte Twitter : "Je suis très heureux de commencer cette nouvelle aventure avec l'équipe du Napoli". Lire la suite. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la squadra del Napoli!Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, ed io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Ringrazio i tifosi per l’affetto che mi avete dimostrato #ForzaNapoli pic.twitter.com/UxJd5ewk4s — Fernando Llorente (@llorentefer19) September 2, 2019

12h11 : Le FC Séville se renforce en attaque ! Le club andalou a annoncé l'arrivée de l'ancien attaquant de Manchester United, Chicharito Hernandez. 🇲🇽 ¡El duodécimo! 😃⚽️ ¡Bienvenido, @CH14_!#WeareSevilla #ChicharitoSevillista — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 2, 2019

11h35 : La Juventus semble bien décidée à s’offrir Ivan Rakitic (31 ans) et Samuel Umtiti (25 ans) lors de ce dernier jour du mercato estival et un certain Blaise Matuidi (32 ans) pourrait être envoyé au FC Barcelone ! Lire la suite.

ALERTE - 11h20 : Keylor Navas est dans les locaux du PSG selon notre journaliste Thibault Le Rol. Le gardien du Real Madrid va parapher son contrat dans la foulée. Lire la suite. Info @beinsports_FR : le gardien Keylor Navas est actuellement dans les locaux du Paris Saint-Germain pour y parapher son contrat. #PSG #Navas #mercato — Thibault Le Rol (@ThibaultLeRol) September 2, 2019

ALERTE - 10h30 : Le très célèbre Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé dans le Mercato, vient de lâcher une bombe : le PSG et Icardi sont très proche d'un accord après une nuit de négociations intenses. Il s'agirait d'un prêt avec option d'achat.

9h48 : C'est peut-être la bonne pioche de cette fin de mercato pour l'AS Rome. Henrik Mkhitaryan s'apprête à rejoindre la capitale italienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat, annonce Sky Sports Italia, sans dévoiler le montant. Barré par l'arrivée de Nicolas Pépé sur le front de l'attaque londonienne, l'international arménien pourrait retrouver du temps de jeu avec le club de la Louve. Lire la suite.

9h27 : C'est la fin d'un feuilleton pour l'AC Milan. André Silva (23 ans) va bien quitter le club lombard, sous la forme d'un prêt de 2 ans, en direction de l'Eintracht Francfort. "Nous allons prendre André Silva de l’AC Milan, qui sera avec nous ce lundi et procédera aux examens médicaux. Ce sera un prêt de 2 ans", a confirmé Fredi Bobic le directeur sportif du club allemand, dans des propos relayés par Sky Sports. Lire la suite.

9h00 : Nantes s'apprête à se renforcer avec l'arrivée de Ludovic Blas. Les Canaris et Guingamp ont trouvé un accord pour le joueur de 21 ans à hauteur de 6 M€. Il est attendu dans la journée pour parapher son contrat.