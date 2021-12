Deux internationaux africains filent en Thaïlande

Direction la Thaïlande pour deux attaquants internationaux africains. Buriram United annonce les signatures du Kényan Ayub Timbe Masika (29 ans, 15 sélections, 4 buts) et du Congolais Jonathan Bolingi (27 ans, 32 sélections, 8 buts). Sans club depuis son départ du Vissel Kobe (L1 japonaise) cet été, le premier évolue en Asie depuis 2018 après des débuts en Jupiler Pro League, à Genk puis au Lierse. Le second, révélé au TP Mazembe, va en revanche vivre sa première expérience en zone Asie, après avoir porté les couleurs du Standard de Liège, de Mouscron, d'Eupen, d'Ankaragücü et dernièrement de Lausanne et de l'Antwerp.

Les deux recrues se sont engagées pour une durée non précisée.