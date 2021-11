Deux cadors de Premier League se disputent Lewandowski

Robert Lewandowski n’a plus qu’un an et demi de contrat du côté du Bayern et il n’est pas sûr du tout qu’il aille à son terme. Le club munichois pourrait être tenté par la possibilité de le céder pour récupérer des sous et l’intéressé serait, lui aussi, disposé à relever un nouveau challenge. La destination qui semble être la plus probable pour le Polonais c’est l’Angleterre.

Une bataille à deux pour Lewandowski

D’après le site Fichajes, le Soulier d’or européen intéresse à la fois Manchester United et Chelsea. Ces deux clubs disposent des moyens nécessaires pour l’attirer dans leur effectif et ils ont aussi comme point commun de ne pas être complètement satisfaits de leur secteur offensif. S’ils concrétisent leur intérêt, la bataille risque de faire rage entre les deux pour mettre la main sur « Lewy ».

Pour rappel, au tout début de sa carrière, Lewandowski aurait pu rallier la Premier League. Il était à deux doigts de rejoindre les Blackburn Rovers. Le vol était programmé, mais au moment d’embarquer dans l’avion le voyage a été annulé à cause de l’éruption d’un volcan. Son destin aurait été tout autre si ce transfert avait abouti.