Des gros clubs sur une pépite de Valenciennes

Capitaine des U19 nationaux de Valenciennes, Ismaël Doukouré impressionne les observateurs du club nordiste par son placement, sa vitesse et sa qualité de relance. Déjà très complet à moins de 17 ans (il est né le 24 juillet 2003), ce défenseur central franco-ivoirien n'a d'ailleurs pas tardé à susciter les comparaisons flatteuses (avec Dayot Upamecano, par exemple)... et les convoitises de nombreux clubs étrangers.

Selon les informations recueillies par Football365 Afrique, le jeune joueur a déjà été remarqué en Italie, par l'AS Rome et l'Atalanta Bergame, mais aussi en Allemagne, par le Hertha Berlin puis le Borussia Mönchengladbach. Les Autrichiens du Red Bull Salzbourg, toujours à l'affût de prospects prometteurs, l'ont également inscrit sur leurs tablettes. Avant le confinement et l'interruption des compétitions, une source locale bien informée avait également fait part d'intérêts de l'Inter Milan ou du Benfica Lisbonne pour Ismaël Doukouré, passé durant ses jeunes années par le centre de formation du LOSC.